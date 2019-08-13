Медсанчасть поселка Малиновое Озеро отремонтируют почти за миллион рублей
Из бюджета Алтайского края на ремонт медсанчасти рабочего поселка Малиновое Озеро выделили более 900 тысяч рублей.
Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, в частности в медучреждении ремонтируют кровлю.
- Вместо рубероида на площади 465 квадратных метров будет уложен более качественный гидроизоляционный материал бикрост. Там, где разрушена кирпичная кладка, ее восстановим, отремонтируем карниз и шахты, - рассказал замдиректора по строительству ООО «Михайловский строитель» Владимир Рыбель.
Смета по ремонту кровли обошлась в 917 тысяч рублей. Завершить работы подрядчик обязуется до конца октября. Главврач медсанчасти Любовь Гардер рассказала, что после кровли в поликлинике заменят окна. Сейчас идет оформление документов, после чего объявят конкурс, сообщает Михайловский информационный центр.
ИСТОЧНИК KP.RU