Медсанчасть поселка Малиновое Озеро отремонтируют почти за миллион рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-13T11:20:57+03:00

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Из бюджета Алтайского края на ремонт медсанчасти рабочего поселка Малиновое Озеро выделили более 900 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, в частности в медучреждении ремонтируют кровлю.

- Вместо рубероида на площади 465 квадратных метров будет уложен более качественный гидроизоляционный материал бикрост. Там, где разрушена кирпичная кладка, ее восстановим, отремонтируем карниз и шахты, - рассказал замдиректора по строительству ООО «Михайловский строитель» Владимир Рыбель.

Смета по ремонту кровли обошлась в 917 тысяч рублей. Завершить работы подрядчик обязуется до конца октября. Главврач медсанчасти Любовь Гардер рассказала, что после кровли в поликлинике заменят окна. Сейчас идет оформление документов, после чего объявят конкурс, сообщает Михайловский информационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU