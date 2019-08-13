2019-08-13T11:20:57+03:00
Общество

Медсанчасть поселка Малиновое Озеро отремонтируют почти за миллион рублей

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из бюджета Алтайского края на ремонт медсанчасти рабочего поселка Малиновое Озеро выделили более 900 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе регионального правительства, в частности в медучреждении ремонтируют кровлю.

- Вместо рубероида на площади 465 квадратных метров будет уложен более качественный гидроизоляционный материал бикрост. Там, где разрушена кирпичная кладка, ее восстановим, отремонтируем карниз и шахты, - рассказал замдиректора по строительству ООО «Михайловский строитель» Владимир Рыбель.

Смета по ремонту кровли обошлась в 917 тысяч рублей. Завершить работы подрядчик обязуется до конца октября. Главврач медсанчасти Любовь Гардер рассказала, что после кровли в поликлинике заменят окна. Сейчас идет оформление документов, после чего объявят конкурс, сообщает Михайловский информационный центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На федеральных трассах в Алтайском крае досрочно завершили ремонт
Алтайский край номинирован на премию National Geographic Traveler Awards 2019
Три пассажира маршрутки пострадали в аварии в Барнауле
Nissan столкнулся с поездом на Алтае
В Алтайском медицинском университете подведены итоги приема на бюджетную форму обучения
20 тысяч мальков сазана выпустили в Обь
Парадоксы "Юности". Алтайские эсеры опасаются за будущее заринского стадиона
Виктор Томенко недоволен ценами на авиабилеты в Барнауле
Таможенный инспектор в Барнауле попался на взятке
ДТП со смертельным исходом произошло в Новоалтайске
ВТБ стал расчетным банком для приема карт «Мир» в Турции
ВТБ Капитал Инвестиции запустил пилотный проект инвестиционного VR-консультанта в офисах банка ВТБ
«Великолепная природа»: Олега Газманова поразил Горно-Алтайск
АлтГТУ приглашает получить экономическое образование
Cхему движения изменят в Барнауле на двух перекрестках
Трехполосная дорога появится в бийском туркластере «Золотые ворота»
Троллейбус за 11 млн рублей привезли в Рубцовск