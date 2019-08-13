Парадоксы "Юности". Алтайские эсеры опасаются за будущее заринского стадиона

СЕГОДНЯ 10:38 2019-08-13T10:38:00+03:00

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В июле текущего года определен подрядчик для выполнения капитального ремонта стадиона "Юность" в Заринске. В смету заложено более 47 млн рублей. В связи с этим стоит напомнить, что возрождение "Юности", а вместе с ней и городского массового спорта начиналось еще в 2011 году – со строительства спортивной площадки в рамках партийного проекта "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – детям. Его инициатором был депутат Государственной Думы, лидер алтайских справедливороссов Александр Терентьев.

Возрождение "Юности"

В 2011 году в рамках партийного проекта в Заринске, на стадионе "Юность", в числе первых была построена современная спортивная площадка с полимерным покрытием. Основополагающей целью проекта депутата было показать власти, что нужно нашим детям для их здорового и всестороннего развития, отвлечения от "соблазнов" улицы и бесцельного времяпровождения. Спустя восемь лет можно смело утверждать, что эта цель достигнута. По всему Алтайскому краю за это время возведено 55 таких площадок, и тысячи ребятишек (да и взрослых тоже!) благодаря этому занялись любимыми видами спорта или просто стали активными сторонниками здорового образа жизни.

В том числе и в Заринске. Правда, понадобилось долгих восемь лет, чтобы власти оценили эту инициативу справедливороссов и подхватили ее, продолжив начатое благое дело. На будущий год, надеемся, Заринск получит современный многофункциональный спортивный комплекс, и с этого времени начнется отчет новой эпохи в развитии массового спорта и физкультуры в городе.

Терзают смутные сомненья...

Разделяя сомнения местных жителей по поводу реализации проекта реконструкции, Александр Терентьев обратился с официальным запросом к главе Заринска Ивану Терешкину. В нем он, в частности, выражает мнение, что, несмотря на то, что уже определен подрядчик, реальная возможность муниципального образования на обеспечение проекта в размере 7,5 млн рублей представляется маловероятной. При этом в настоящий момент планируется провести демонтажные работы земляного покрова поля, в том числе и ликвидировать спортивную площадку.

В связи с этим парламентарий просит предоставить следующую информацию:

– изучался ли вопрос сохранения спортивной площадки при разработке проекта капитального ремонта стадиона;

– будут ли включены в проект бюджета на 2020 год обязательства муниципалитета в части софинансирования работ.

Александр Терентьев, депутат Госдумы, Председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае:

– Учитывая наличие сомнений горожан в целесообразности дорогостоящего ремонта в условиях дефицитного бюджета, прошу принять меры по внесению изменений в проектную документацию по закупке МАУ г. Заринска "Спортивная школа", направленные на сохранение спортивной площадки, вписав данный объект в пространство ремонтируемого стадиона.

"Черные дыры" "Юности"

Одним из первых тревогу по поводу судьбы спортплощадки забил Константин Шефер, руководитель местного отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в городе Заринске. Он сфотографировал странные повреждения на площадке, которая в целом еще вполне пригодна для проведения тренировок и соревнований различного уровня по разным видам спорта. Дыры, утверждает он, появились сразу после того, как стало известно, что "Юности" предстоит капитальный ремонт.

Константин Шефер, председатель Совета местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Заринске:

– Много лет подряд радовала не только детей, но и профессиональных спортсменов Заринска спортивная площадка с мягким покрытием, подаренная детям депутатом ГД Александром Терентьевым. На ней проводилась также масса городских спортивных мероприятий, так как альтернативы ей в городе нет до сих пор.

Между тем в Заринск пришло радостное событие: обновление стадиона почти за 50 миллионов рублей. Но к радости добавилась и тревога в отношении спортплощадки. Ей места на новом стадионе почему-то не нашлось, и, по сведениям из официального источника администрации Заринска, она будет демонтирована, а попросту уничтожена.

Как и почему такая нужная площадка не вписалась на таком огромном земельном участке под стадион, не совсем понятно. Но, как мы видим, действия главы города Ивана Терешкина, носят не совсем здравый смысл, так ранее, нами при проведении партийных мероприятий мы сталкивались регулярно с административными барьерами: то площадка занята, то на стадионе мероприятия – на такие уловки и отговорки шли муниципальные служащие, лишь бы не проводились мероприятия от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

Теперь, как я считаю, повод нашелся городскими властями: под благовидным предлогом строительства стадиона убрать спортивную площадку "не от той партии". Других реальных причин мы просто не видим. В городе нет больше подобной спортивной площадки, и заменят ли беговые дорожки и футбольный стадион ее, очень сомневаемся.

... Мы далеки от мысли кого-то голословно обвинять в вероятном злонамеренном уничтожении площадки. Но осадок остается...

ИСТОЧНИК KP.RU