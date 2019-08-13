Таможенный инспектор в Барнауле попался на взятке

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-13T08:26:20+03:00

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Инспектора Барнаульского таможенного поста обвиняют в получении взятки.

Следствие установило, что в сентябре прошлого года инспектор алтайской таможни, находясь на своем рабочем месте, договорился с индивидуальным предпринимателем, который занимается продажей автомобилей, ввезенных на территорию России из Киргизии, о получении от него взяток за каждое ускоренное таможенное оформление ТС.

- За каждое беспрепятственное оформление автомобиля полагалось вознаграждение в пять тысяч рублей. Помимо этого предприниматель освобождался от дополнительных проверок, - сообщают в пресс-службе Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ.

С 12 сентября по 8 ноября инспектор получил от индивидуального предпринимателя за свои услуги 30 тысяч рублей. Помимо этого, в ноябре же того года инспектор скопировал на внешний носитель базу данных с Реестром автотранспортных средств, выпущенных в свободное обращение на территории стран участниц ЕАЭС Реестра, и за пять тысяч рублей передал ее индивидуальному предпринимателю.

Инспектору уже предъявлено обвинение. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU