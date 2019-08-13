Трехполосная дорога появится в бийском туркластере «Золотые ворота»

СЕГОДНЯ 05:06 2019-08-13T05:06:34+03:00

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В понедельник, 12 августа, был объявлен конкурс на право строительства дороги к бийскому туркластеру «Золотые ворота».

Начальная цена тендера составляет 18,1 млн рублей. Прием заявок продлится до 20 августа, а торги пройдут в тот же день.

Как пишет «Политсибру», в 2012 году компания «Автотуристический кластер «Золотые ворота» занялась проектированием туробъектов. Однако даже спустя год работы так и не начались.

- В 2016 году на площадке был возведен фундамент комплекса «Горная страна», после чего объект был заморожен из-за отсутствия у инвестора средств на его достройку, - сообщает источник.

В прошлом году работы все-таки продолжились, но новые инвесторы все не желали вкладывать свои деньги. В начале 2019-го администрация наукограда все же подписала соглашение с семью инвесторами. Они высказали пожелание вложить почти два миллиарда рублей.

- Мэрия, в свою очередь, взяла на себя формирование подъездных путей к территории, на которой будут располагаться туристические объекты. Деньги выделены из бийского бюджета, при участии краевых средств, - добавляет «Политсибру».

Согласно технической документации, дорога длиной 300 метров, в ней три полосы, ширина полос – 3,5 метра. Общая ширина проезжей части – 10,5 метров. Также подрядчик обязан установить дорожные знаки, освещение, сигнальные столбики и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU