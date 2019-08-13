2019-08-13T04:18:15+03:00
Общество

Троллейбус за 11 млн рублей привезли в Рубцовск

Анна СЕМИНА
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Новый троллейбус (фото: "Местное время")Новый троллейбус (фото: "Местное время")
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Работа по обновлению троллейбусного парка Рубцовска продолжается. В начале августа в город привезли новую машину за 11 млн рублей.

– Троллейбус модели «5298–01 Авангард» впечатлил меня сразу. Это современный транспорт нового поколения с автономным ходом, низким уровнем пола по всей длине салона, спроектированный с учетом требований удобства, комфорта и безопасности, - говорит директор предприятия Сергей Черноиванов.

Как пишет издание «Местное время» со ссылкой на него, этот троллейбус отлично подходит для перевозки пассажиров с детьми и колясками, для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также он обладает высокой маневренностью и плавностью хода. Полная стоимость машины составляет 11 316 000 рублей. По данным источника вся сумма полностью будет выделена из бюджета МУТП. Причем сначала поставщик получит 60% до 31 августа, а затем равными долями все оставшееся до ноября этого года.

- Сейчас работникам троллейбусного предприятия предстоит привести машину в надлежащее техническое состояние, убрать пленку со стекол, удалить элементы упаковки, очистить салон, - также пишут журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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