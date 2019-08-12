2019-08-12T14:49:58+03:00
Общество

В Барнауле продолжают облагораживать парк «Центральный»

Юлия ЕВГРАФОВА
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В парке развлечений и отдыха «Центральный» в Барнауле выполняют масштабные работы по благоустройству, сообщают в мэрии краевой столицы.

Как отметила председатель городского комитета по культуре Валерия Паршкова, сцена в парке уже практически готова. Это сложный комплекс, в который входят помещения для гримерных и системы коммуникаций.

Также за счет денег от частного инвестора в «Центральном» были модернизированы аттракционы, а на территории парка появилось новое кафе.

К слову, всего на благоустройство барнаульского парка потратят 11 миллионов рублей. Все работы планируют закончить к концу августа.

Напомним, несмотря на продолжающийся ремонт, 17 августа в парке «Центральный» отметят его день рождения. На 133-летие места отдыха и развлечений барнаульцам накроют чайный стол на 1000 персон.Также в этот день будут организованы различные мастер-классы, игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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