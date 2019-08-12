2019-08-12T13:13:04+03:00
Общество

За последние полгода из Алтайского края уехало больше 500 человек

Юлия ЕВГРАФОВА
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Недавно были подведены итоги миграционных процессов за первые шесть месяцев 2019 года. Специалисты отметили, что пока в регионе сохраняется отрицательная тенденция. В Алтайкрайстате сообщили, что за полгода население уменьшилось на 564 человека.

В сравнении с этим же периодом прошлого года, цифра уменьшилась в несколько раз. С января по июнь 2018 года из региона уехало 2 484 человек. Поэтому в целом можно сказать, что отток населения замедлился.

К слову, за три последних года население Алтайского края в общей сложности уменьшилось почти на 44 тысячи человек. Так регион пополнил список лидеров в России по убыли населения.

Стоит отметить, недавно стало известно, что лучшая молодая семья России живет именно на Алтае. Ей стала многодетная семья из Ключевского района, которая вошла в число победителей всероссийского конкурса «Семья года».

ИСТОЧНИК KP.RU

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