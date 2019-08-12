Бизнесмен из Барнаула по преступной схеме отмыл около 4 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-12T12:19:25+03:00

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С помощью приступного плана барнаульский предприниматель заработал около 4 миллионов рублей. После его разоблачения правоохранители выяснили, что раньше 35-летний бизнесмен уже нарушал закон, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Так бизнесмен совершал незаконные банковские операция без специального разрешения и лицензии. Он привлекал на счета сторонних юридических лиц, безналичные деньги, которые принадлежали его клиентам, а после этого обналичивал их. За такие услуги он получал 9% от всей суммы.

Выяснилось, что с октября 2012 по август 2013 года 35-летний барнаулец подобным образом обналичил не меньше 43 миллионов рублей, принадлежащих его клиентам. За этого предприниматель получил больше 3 миллионов 870 тысяч рублей.

К слову, свою вину обвиняемый признал. Также выяснилось, что раньше барнаульский бизнесмен уже привлекался к уголовной ответственности и был признан виновным в покушении на дачу взятки. Сейчас уголовное дело по факту случившегося направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU