Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" барнаульцы смогут посмотреть до 21 августа

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-12T10:09:42+03:00

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В барнаульских кинотеатрах, как и по всей стране, идет показ нашумевшей премьеры Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

Цены на билеты в кинотеатрах сети "Киномир" начинаются от 150 рублей (это на утренние сеансы) и заканчиваются 500 рублями (вип-места). В кинотеатре "Пионер" - также от 150 рублей и до 700 в вип-холле. В прокате фильм в Барнауле будет до 21 августа.

"Однажды в Голливуде" - 9-й фильм режиссера Квентина Тарантино. Как говорится в анонсах, лента повествует о череде событий в Голливуде в 1969 году. Известный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в меняющемся мире киноиндустрии. У Рика есть знаменитая соседка Шэрон Тейт. Шерон, в отличие от Рика и Клиффа - реальный персонаж. Это актриса, супруга режиссера Романа Поланского, зверски убитая в 1969 году бандой сатанистов во главе с Чарльзом Мэнсоном. Но эта история не в центре сюжета, фильм посвящен в первую очередь эпохе конца 60-х как таковой.

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ИСТОЧНИК KP.RU