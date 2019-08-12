2019-08-12T10:09:42+03:00
Звезды

Фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" барнаульцы смогут посмотреть до 21 августа

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Квентин ТарантиноКвентин ТарантиноФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В барнаульских кинотеатрах, как и по всей стране, идет показ нашумевшей премьеры Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде".

Цены на билеты в кинотеатрах сети "Киномир" начинаются от 150 рублей (это на утренние сеансы) и заканчиваются 500 рублями (вип-места). В кинотеатре "Пионер" - также от 150 рублей и до 700 в вип-холле. В прокате фильм в Барнауле будет до 21 августа.

"Однажды в Голливуде" - 9-й фильм режиссера Квентина Тарантино. Как говорится в анонсах, лента повествует о череде событий в Голливуде в 1969 году. Известный актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в меняющемся мире киноиндустрии. У Рика есть знаменитая соседка Шэрон Тейт. Шерон, в отличие от Рика и Клиффа - реальный персонаж. Это актриса, супруга режиссера Романа Поланского, зверски убитая в 1969 году бандой сатанистов во главе с Чарльзом Мэнсоном. Но эта история не в центре сюжета, фильм посвящен в первую очередь эпохе конца 60-х как таковой.

Читайте также:

Квентин Тарантино: Я не считаю себя Богом

Перед российской премьерой нового блокбастера «Однажды… в Голливуде» культовый режиссер дал эксклюзивное интервью «КП» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС объявили штормпрогноз в Алтайском крае
Подведены итоги Летней школы Фонда Андрея Мельниченко
В честь 133-летия парка «Центральный» барнаульцам накроют стол на 1000 персон
В Бийске две недели не будет горячей воды в центре города
Прокуратура подтвердила, что барнаульский садик «Теремок» создает угрозу жизни
В некоторых районах Алтайского края резко похолодает
На субботнике в Ленточном бору барнальцы собрали около 70 мешков мусора
На улице Ползунова в Барнауле нашли пять скелетов
«Звезда в шоке»: Сергей Зверев обеспокоен лесными пожарами в Сибири
Микробиологический ликбез: о пользе и вреде каротина
«Я кайфую просто от возможности доехать до леса»: Томенко рассказал о своем отдыхе
Барнаульский парк «Изумрудный» останется местом отдыха
«Единая Россия» наградила семейные команды Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч»