2019-08-12T08:58:06+03:00
Общество

В некоторых районах Алтайского края резко похолодает

Юлия ЕВГРАФОВА
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Хоть на дворе еще лето, но ночью уже становится заметно прохладно. Так что жителям Алтайского края пора начинать одеваться теплее.

По прогнозам синоптиков, ночью 12 августа в некоторых районах Алтайского края температура опустится до +5 градусов, но в целом в регионе она будет не ниже +10.

А вот днем сибиряки еще смогут понежиться под лучами солнца. Температура в крае будет плюс 25-30 градусов, ожидается переменная облачность, дождя не прогнозируют. В Барнауле дождей также не ожидается. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура ночью +10-12 градусов, днем 25-27 со знаком плюс.

К слову, не так давно в Сибирском федеральном округе подвели предварительные итоги купального сезона 2019. Так самыми безопасными пляжами признали алтайские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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