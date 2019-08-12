В некоторых районах Алтайского края резко похолодает
Хоть на дворе еще лето, но ночью уже становится заметно прохладно. Так что жителям Алтайского края пора начинать одеваться теплее.
По прогнозам синоптиков, ночью 12 августа в некоторых районах Алтайского края температура опустится до +5 градусов, но в целом в регионе она будет не ниже +10.
А вот днем сибиряки еще смогут понежиться под лучами солнца. Температура в крае будет плюс 25-30 градусов, ожидается переменная облачность, дождя не прогнозируют. В Барнауле дождей также не ожидается. Ветер восточный 2−7 м/с. Температура ночью +10-12 градусов, днем 25-27 со знаком плюс.
К слову, не так давно в Сибирском федеральном округе подвели предварительные итоги купального сезона 2019. Так самыми безопасными пляжами признали алтайские.
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ИСТОЧНИК KP.RU