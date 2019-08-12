На субботнике в Ленточном бору барнальцы собрали около 70 мешков мусора

СЕГОДНЯ 08:23 2019-08-12T08:25:40+03:00

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Культурный субботник прошел 9 августа в районе шоссе Ленточный бор по инициативе жителей краевой столицы, сообщают в пресс-службе администрации города.

Так в минувшую пятницу в районе шоссе Ленточный бор прошла уборка территории в формате квест-игры. Её участниками стали как взрослые, так и дети. Жителям краевой столицы предлагалась не только поработать, но и культурно отдохнуть.

- Свои площадки развернули музыкальная школа «Соло», детский оздоровительный лагерь имени Юрия Гагарина, языковая и художественная студия «Фокси», общественная организация «Солнечный круг» и многие другие, - уточняют в мэрии.

К слову, в ходе добровольной акции барнаульцам удалось собрать около 70 мешков мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU