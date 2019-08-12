2019-08-12T07:39:21+03:00
Общество

«Звезда в шоке»: Сергей Зверев обеспокоен лесными пожарами в Сибири

Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото: скриншот из инстаграма Сергея ЗвереваФото: скриншот из инстаграма Сергея Зверева
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Звезда российского шоу бизнеса Сергей Зверев в своем инстаграм аккаунте высказался о лесных пожарах в Сибири.

В своем посте Зверев порассуждал о предложении алтайской чиновницы Евгении Боровиковой, советских изобретениях и о том, что же делать дальше.

- Про противопожарные бомбы вспомнила алтайская чиновница. Говорит, в Швеции так делают, в Китае делают, а что же мы? Куда дели советскую разработку? Депутат Алтайского краевого заксобрания Евгения Боровикова заявила, что стоит попробовать новый способ тушения лесных пожаров. Она убеждена, что прямо в эпицентре бедствия надо устроить взрыв — он создаст волну, которая поглощает кислород, а без кислорода, как известно, ничего гореть не может. Осталось разобраться, что же такое придумали ещё при советской власти. Все пути ведут к одному изобретению. Называется оно АСП-500 (Авиационное средство пожаротушения, 500 — это килограммы). Речь идёт о водной авиабомбе. Сделали её в научно-производственном объединении «Базальт». Создать такой боеприпас задумали ещё в 80-е годы. Из-за распада СССР процесс затянулся, однако в 2000-х годах его всё-таки сделали и даже испытали. Однако до практического использования новинки дело с тех пор так и не дошло, - написал Сергей.

Шоумен так же поинтересовался у своих подписчиков, есть ли у них еще какие-то идеи, как можно потушить пожары в Сибири.

ИСТОЧНИК KP.RU

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