2019-08-12T06:38:29+03:00
Общество

«Я кайфую просто от возможности доехать до леса»: Томенко рассказал о своем отдыхе

Юлия ЕВГРАФОВА
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Губернатор Алтайского края Виктор ТоменкоГубернатор Алтайского края Виктор ТоменкоФото: Олег УКЛАДОВ
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На прошедшей неделе состоялась традиционная встреча губернатора Алтайского края Виктор Томенко с журналистами. На мероприятии подвели своего рода итог первого полугодия 2019 года, обсудили важные и серьезные вопросы, а также поговорили о приятном, пишет «Политсиб.ру».

После череды важных вопросов у главы региона поинтересовались, когда Виктор Петрович планирует отдыхать и будет ли у него отпуск. На это Томенко ответил, что работы много, а наслаждаться можно и тем, что тебя окружает.

- Я кайфую и балдею просто от возможности утром встать, просто доехать до леса, просто понаслаждаться теплом. Пока что для себя я не считаю возможным съездить в отпуск. Много дел, которые пока еще нужно сделать как бы в первый раз. Для себя в некоторых моментах я еще должен разобраться. Опять же еще формируется команда, идет настройка нацпроектов, подошла тема с подготовкой индивидуальной программы ускоренного развития края. Я на нее возлагаю немаленькие надежды, - ответил губернатор Алтайского края.

Томенко также добавил, что пока даже не планировал отпуск, но чувствует, что своей семье уже «задолжал».

ИСТОЧНИК KP.RU

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