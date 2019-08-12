В Бийске восстановят общественную баню

СЕГОДНЯ 04:35 2019-08-12T04:35:33+03:00

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Администрация Бийска планирует восстановить городскую коммунальную баню. На прошлой неделе городская комиссия осмотрела объект, сообщили в пресс-службе мэрии.

- Работы, конечно, предстоит выполнить масса. Тем не менее настрой хороший. В планах, в первую очередь, привести в порядок помывочную и парную, смонтировать внутреннюю разводку отопления, снабжения холодной и горячей водой и так далее. Концессионеры готовы хорошо вложиться в ремонт и модернизацию бани. Надеюсь, вместе с ними мы возродим любимый многими горожанами объект, - сказал глава города Александр Студеникин.

Как пояснил «Бийский рабочий», общественная баня № 1 была передана предпринимателям на основе концессии в 2015 году. Так же поступили и с другими городскими банями. Долгосрочной сдачей объектов в аренду в администрации надеялись эффективнее использовать муниципальное имущество, привлекая в экономику города частные инвестиции.

ИСТОЧНИК KP.RU