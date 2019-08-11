2019-08-11T12:59:41+03:00
Происшествия

Мужчина утонул на городском пляже в Барнауле

Юлия ЕВГРАФОВА
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В Барнауле на городском пляже 10 августа утонул мужчина. Об этом сообщил очевидец в группе «Инцидент Барнаул».

Как отмечает барнаулец, который стал свидетелем трагедии, утонувший мужчина был в нетрезвом состоянии.

- Он поплыл до маленького острова, когда устал поплыл на спине. Перед ним поплыл катер, человек скрылся под водой и не всплыл, - вспоминает Данил.

Как отметили некоторые жители Барнаула, информацию о произошедшем нужно донести до максимального количества человек, чтобы подобных происшествий больше не происходило.

- Максимальный репост и публикации, чтобы другие любители купания в угаре задумались! – написала в комментариях Марина.

Другие посчитали, что всему виной проплывающие катера, которым не место на территории для купания.

- Пусть на катерах купаются в другом месте. Я на той недели чуть у берега не захлебнулась, когда неожиданно катер, не поделив путь с другим, решил объехать там, где купаются люди, - сообщила Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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