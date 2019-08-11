В Барнауле на парковке сбили 3-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 05:22 2019-08-11T05:22:06+03:00

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В Барнауле иномарка сбила 3-летнего ребенка. В итоге ДТП мальчик был доставлен в больницу, сообщают в паблике «Барнаул 22».

В субботу, 10 августа, на улице Георгия Исакова 239 около 12:40 на парковочной площадке произошло ДТП. 33-летний водитель на иномарке сбил мальчика-пешехода. В результате наезда 3-летний ребенок с телесными повреждениями был доставлен в больницу.

Так в результате случившегося барнаульцы призывают водителей внимательнее следить за дорогой, а родителям не оставлять без присмотра детей.

К слову, жители краевой столицы отметили, что на парковках дети часто играют в опасные игры, что может кончиться трагически.

- Там у них частенько игра бывает перебегают дорогу перед машиной...а ещё двое-трое стоят и смотрят...у самого бегали...чуть не сшиб, - пишет Андрей.

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ИСТОЧНИК KP.RU