2019-08-10T08:26:54+03:00
Общество

Самые безопасные пляжи Сибири – на Алтае

Анна СЕМИНА
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Алтайские пляжи - самые безопасныеАлтайские пляжи - самые безопасныеФото: Анна СЕМИНА
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В Сибирском федеральном округе подвели предварительные итоги купального сезона. Самыми безопасными пляжами признали алтайские.

В целом, как отмечают в МЧС, в Сибири ни одного происшествия не допущено на санкционированных пляжах. Между тем наиболее качественная организация профилактической работы отмечена в Республике Алтай, Красноярском и Алтайском краях и Новосибирской области.

- В этих регионах удалось снизить количество происшествий более чем на 65%, - сообщают в пресс-службе регионального главка.

Кстати, согласно официальной статистике, лидерами по количеству официальных пляжей является Республика Алтай (90) и Кемеровская область (81). А в целом на территории Сибирского федерального округа находится 327 мест массового отдыха людей. Помимо этого в целях предотвращения человеческих трагедий на воде на контроль взяли 2041 неорганизованное место отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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