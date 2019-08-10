Хоккеисты «Динамо-Алтай» сыграют против болельщиков

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-10T07:23:44+03:00

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Сегодня, 10 августа, в День физкультурника хоккейный клуб «Динамо-Алтай» проведет матч с командой болельщиков.

- ХК «Динамо-Алтай» поздравляет всех с праздником и приглашает провести его вместе с главной хоккейной командой Алтайского края! Приходите посмотреть интересную игру профессиональных хоккеистов с командой болельщиков! – говорится в сообщении на официальном сайте барнаульцев.

Только сегодня болельщики главной хоккейной команды края смогут не только сразиться с игроками, но также просто пообщаться или сфотографироваться с ними.

Мероприятие состоится в «Карандин Арена Динамо». Начало в 16.30. Вход для зрителей свободный.

Также как стало известно на днях, произошли изменения в контрольных матчах «Динамо-Алтай». Выездные игры с «Сибирскими снайперами» с текущей неделе перенесены на конец августа, а 16 и 17 августа в Барнауле пройдут матчи с «Красноярскими Рысями». Начало встреч в 19.00 и 13.00 соответственно. После этого барнаульцы отправятся в Новокузнецк, где 20 августа сыграют с местным «Металлургом», а 21 августа с «Кузнецкими Медведями».

ИСТОЧНИК KP.RU