В Барнауле планируют создать группу по работе с генпланом

СЕГОДНЯ 16:42 2019-08-09T16:43:25+03:00

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В Барнауле провели круглый стол по проекту генерального плана города.

На заседании секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев поднял вопрос о постоянной работе над этим документом.

«Генплан, как, например, и Устав города, должен постоянно пересматриваться. Будут находиться пути решения той или иной проблемы. Не нужно будет дожидаться окончания действия документа, чтобы улучшить какую-либо сферу», - сказал Юрий Еремеев.

Для этого планируют создать самостоятельную рабочую группу. Либо в группу, возглавляемую архитектором Сергеем Боженко, включат депутатов и представителей общественности, сообщили в мэрии.

Отметим, что новый проект генплана обсуждался уже на многих площадках и в разных аудиториях. Но до сих пор документ не принят.

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ИСТОЧНИК KP.RU