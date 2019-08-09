Тепло и дождичек: какая погода будет в Алтайском крае на выходных
Погода 10 августа
В отдельных районах Алтайского края ночью будет небольшой дождь, гроза. Местами в восточных районах при грозе умеренный дождь, в утренние часы местами туман. Днем в отдельных районах небольшой дождь, гроза.
Температура +8...+13 ночью, днем +21...+26. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле ночью без осадков. Во второй половине половине дня будет небольшой дождь.
Температура ночью +9...+11, днем +22...+24. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.
Погода 11 августа
В Алтайском крае ночью местами в восточных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Днем без осадков.
Температура +7...+12 ночью, днем +24...+29, ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
В Барнауле ночью и днем без осадков.
Температура ночью +10...+12, днем +24...+26. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.
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ИСТОЧНИК KP.RU