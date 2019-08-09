2019-08-09T12:34:02+03:00
Общество

Тепло и дождичек: какая погода будет в Алтайском крае на выходных

Днем температура будет больше 20 градусов, местами будут идти дожди и грозы.
Анастасия Корягина
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После дождя.После дождя.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Погода 10 августа

В отдельных районах Алтайского края ночью будет небольшой дождь, гроза. Местами в восточных районах при грозе умеренный дождь, в утренние часы местами туман. Днем в отдельных районах небольшой дождь, гроза.

Температура +8...+13 ночью, днем +21...+26. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле ночью без осадков. Во второй половине половине дня будет небольшой дождь.

Температура ночью +9...+11, днем +22...+24. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Погода 11 августа

В Алтайском крае ночью местами в восточных районах небольшой дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Днем без осадков.

Температура +7...+12 ночью, днем +24...+29, ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью и днем без осадков.

Температура ночью +10...+12, днем +24...+26. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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