2019-08-09T10:51:59+03:00
Общество

Барнаульцам покажут ночные светила в честь земляка Германа Титова

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Ночное небо БарнаулаНочное небо БарнаулаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнаульском парке в субботнюю ночь можно будет понаблюдать за звездами.Красивые звезды и созвездия покажут телескопы Барнаульского планетария. Всех желающих приглашают прийти заранее, чтобы поучаствовать в развлекательной программе.

«Космическое путешествие» начнется 10 августа в 20.00. Гости парка «Барнаульская крепость» смогут полюбоваться Луной, Юпитером и Сатурном.

Помимо астрономического приключения запланированы коллективные игры, различные конкурсы и викторины с призами для победителей, просмотр фильмов под открытым небом и многое другое.

Организаторы надеются на благоприятные погодные условия -безоблачное небо, ведь только благодаря ему состоится обзор ночных светил. Мероприятие посвящается первому суточному полёту человека в космос, который с 6 по 7 августа 1961 года совершил наш земляк Герман Титов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тепло и дождичек: какая погода будет в Алтайском крае на выходных
Мэрия Барнаула отдаст католикам историческое здание аптеки
Второй иностранный стал обязательным в Алтайском крае
Заринские школьники украли шуруповерт через стену
В алтайском селе Боровиха готовятся к строительству новой школы
В Барнауле ограничат движение транспорта из-за ремонта трамвайных путей
В Барнауле пройдут соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»
АлтГТУ заполнил все бюджетные места по образовательным программам бакалавриата и специалитета
Через яйцо человек может получить опасные инфекции
Новый вид паука-волка обнаружили в заповеднике на Алтае
По Змеиногорскому тракту в Барнауле разливается озеро
На Алтай шел пожар из Казахстана
В Барнауле подрались пассажиры автобуса
Детеныш яванской макаки родился в барнаульском зоопарке
Сергей Дугин провел приемку отремонтированных дорог в Барнауле
Около 30 тысяч детей в 2019 году пойдут в первый класс в Алтайском крае