Барнаульцам покажут ночные светила в честь земляка Германа Титова

СЕГОДНЯ 10:51 2019-08-09T10:51:59+03:00

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В Барнаульском парке в субботнюю ночь можно будет понаблюдать за звездами.Красивые звезды и созвездия покажут телескопы Барнаульского планетария. Всех желающих приглашают прийти заранее, чтобы поучаствовать в развлекательной программе.

«Космическое путешествие» начнется 10 августа в 20.00. Гости парка «Барнаульская крепость» смогут полюбоваться Луной, Юпитером и Сатурном.

Помимо астрономического приключения запланированы коллективные игры, различные конкурсы и викторины с призами для победителей, просмотр фильмов под открытым небом и многое другое.

Организаторы надеются на благоприятные погодные условия -безоблачное небо, ведь только благодаря ему состоится обзор ночных светил. Мероприятие посвящается первому суточному полёту человека в космос, который с 6 по 7 августа 1961 года совершил наш земляк Герман Титов.

ИСТОЧНИК KP.RU