Заринские школьники украли шуруповерт через стену

СЕГОДНЯ 09:40 2019-08-09T09:50:09+03:00

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Заринские подростки сговорились и решили поживиться в одном из местных гаражей. Парни украли ценности, но правоохранители из уголовного розыска отдела МВД России «Заринский» их вычислили и задержали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, в ночь на 5 августа этого года в селе Залесово два местных школьника 15 и 16 лет ограбили гараж. Парни при помощи металлического лома выломали три бревна верхней части деревянного гаража, потом проникли в него и украли все ценное имущество - аккумуляторную батарею, зарядное устройство и шуруповерт.

Сумма материального ущерба, причинённого собственнику, составила около пяти тысяч рублей.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц). Все похищенное сотрудники полиции обнаружили и изъяли в жилье одного из задержанных.

ИСТОЧНИК KP.RU