На Алтай шел пожар из Казахстана

СЕГОДНЯ 04:19 2019-08-09T05:44:19+03:00

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Степной пожар шел в Алтайский край из Казахстан 8 августа. Распространение огня не допустила алтайская лесная охрана.

Как сообщили в Минприроды, до границы с Россией огню оставалось пройти буквально 200 метров. Охрана оперативно согласовала возможность пересечения границы с Казахстаном. В итоге пламя остановили в 100 метрах от российской границы. В тушении участвовали силы и средства Минприроды, "Алтайлеса". На место выезжали 10 пожарных машин от лесничеств и одна машина МЧС.

- Угрозы перехода огня в Алтайский край нет. Непрерывно осуществляется авиамониторинг, - сказали в Минприроды.

Работа близлежащих лесничеств приведена в режим повышенной готовности.

Ранее, 17 июля, был потушен самый крупный пожар в ленточном бору в этом году. Его площадь составляла 56 га. Причиной стали сухие грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU