В Барнауле машина перевернулась на крышу

СЕГОДНЯ 12:27 2019-08-08T13:32:48+03:00

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В четверг, 8 августа, в Барнауле произошла авария, в результате которой автомобиль перевернулся на крышу.

Как рассказывают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в районе пересечения улиц Эмилии Алексеевой и 80-й Гвардейской дивизии.

- Пассажиру помогли выбраться очевидцы. С места происшествия его увезли на «скорой», - говорится в сообщении в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, один из водителей двигался по улице 80-й Гвардейской дивизии, второй – по Эмилии Алексеевой. Из-за невнимательности или по другой причине один не пропустил другого, произошло столкновение.

Судя по кадрам с места аварии, перевернувшийся автомобиль также сбил знак пешеходного перехода и врезался в столб.

Как пояснили «Комсомолке» в ГИБДД по Алтайскому краю, авария произошла примерно в 14.20. Полицейские, прибывшие на вызов, предварительно установили, что 63-летний водитель «Хонды» врезался в «Тойоту»:

- В результате ДТП травмы получили двое мужчин из «Тойоты». Одному из них 32 года, второму 40 лет. Им оказывается медицинская помощь. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Между тем, аварии на данном перекрестке происходят с завидной регулярностью. Зачастую автомобилей останавливает только жилая хрущевка, в стену которой они врезаются.

ИСТОЧНИК KP.RU