Директор Алтайского филиала СГК пояснил, зачем Барнаулу переход в ценовую зону теплоснабжения

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-08T12:06:59+03:00

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Барнаул решением правительства отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Директор Алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов пояснил, как это скажется на качестве услуг, оказываемых барнаульцам.

По его словам, в Барнауле больше половины сетей, обслуживаемых СГК, служат уже более 30 лет. Поэтому растет количество повреждений (соответственно, и отключений тепла и горячей воды). Чтобы в будущем гарантировать качественное теплоснабжение, нужно увеличивать объем перекладок.

В минувшем году компания разработала программу, которая предполагает вложение в систему теплоснабжения города 7,8 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей позволит инвестировать переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения.

- После отправки пакета документов по переходу Барнаула в ценовую зону, совместно с администрацией города мы начали инвестиции уже в этом году, не дожидаясь решения правительства. В Барнауле в этом году объемы перекладки впервые приблизились к нормативному значению в 3% протяженности сетей. Работы ведутся на более чем 50 участках. Затраты на проведение работ составляют более 1 млрд рублей. Уже выполнено 60% от общего объема работ. Срок окончания всех работ – 15 сентября, - рассказал Игорь Лузанов.

В следующем году объем перекладки будет еще масштабнее. Только инвестиционная программа предполагает замену 25 км сетей и ремонт 48 центральных теплопунктов. Будет вложено более миллиарда рублей. Еще 13 км заменят в ходе ремонтной программы. Итого город получит 38 км новых теплосетей и рост надежности теплоснабжения.

Кстати

Ранее аналогичным путем пошли в Рубцовске. Вложения были сделаны, в первую очередь, в самую изношенную инфраструктуру. Теперь в Рубцовске СГК повышает эффективность и качество теплоснабжения и горячего водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU