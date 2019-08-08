Погода на 9 августа 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и ветер

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-08T10:59:40+03:00

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В пятницу, 9 августа 2019 года, в столице Алтайского края ожидаются дождь и гроза.

По данным синоптиков, в ночь на пятницу столбик термометра в краевой столице опустится до +13…+15 градусов. Во второй половине ночи дождь, гроза. В первой половине дня дождь, гроза, температура поднимется до +24…+26 градусов. В ночные и дневные часы ветер северный 5-10, при грозе порывы до 15 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью ожидается +13…+18, по северо-западу +7…+12 градусов, порывы ветра до 15 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +23…+28 градусов. Ночью и днем в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами в восточных районах сильный дождь, град, утром местами в западных районах туман, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU