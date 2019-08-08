Женщины назвали роды в барнаульских больницах адом и кошмаром

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-08T09:32:47+03:00

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Жительницы Барнаула рассказали изданию "Толк", с чем им пришлось столкнуться во время родов в городских больницах.

Так, 33-летняя Марина, мама двоих детей (ждет третьего), вспомнила, что во время появления первого сына (11 лет назад) ей было крайне тяжело:

- Акушеры относились ко мне, будто я "случайно залетела", хотя я была замужем и ребенка мы планировали. И в роддоме мне почему-то выказывали неодобрение в духе "нагуляла, сама виновата, решай свои проблемы, как хочешь".

По словам Марины, ее первые роды были сложными, она мучилась сутки, и при этом к ней редко заходили и ничего не объясняли.

- Это был кошмарный сон. Мало того, врачи иногда ругались: "Заткнись и перестань орать", - вспоминает женщина.

А вот второй опыт был положительным. Врачи успокаивали, отвечали на вопросы, помогали, поддерживали.

30-летняя Мария вспоминает, что врач ей тоже откровенно намекал на то, что она "гулящая девка".

- Такое ощущение было, что мне 17, и забеременела я пьяная на выпускном. Было и смешно, и странно: я была замужем, нам было больше 20, и ребенок был запланированный, - рассказывает она.

Когда у Марии начали отходить воды, она даже не поняла, что это. А врач потом накричала, заявив, что глупая протянула время. Но во время родов женщину отправили в хорошую одиночную палату и все прошло благополучно. Как оказалось позже - просто повезло.

- В тот момент в отделение зашла знакомая моей свекрови, которая там была заведующей – так вместо общей мне досталась одиночная палата. А вообще всех отправляли в общую: рожали по трое-четверо на старых креслах под общие крики. При том, что в палаты эти клали совершенно спонтанно: так, приличная мама двоих детей, например, оказалась в компании заключенной под конвоем и бездомной дамы, - расказывает Мария.

У 31-летней Маргариты первые роды прошли в 2009 году. И она столкнулась со странной позицией врачей.

- Врач обругала меня за то, что я слишком рано начала вести половую жизнь, а вот ее дочке 18, и она все еще девственница, умница и красавица, не то что мы, легкодоступные. Я очень удивилась, ведь мне было 20 лет, и я была замужем, - рассказывает жительница Барнаула. ,

Потом, по ее словам, начался ад.

- Ко мне особо никто не заходил. В родзал направили поздно, когда ребенок начал появляться. Как я дошла – не представляю. Техничка постоянно кричала, обвиняя меня в том, что мараю полы, и обзывала свиньей, - рассказывает женщина.

Вторые роды по случайности прошли в той же больнице. И на удивление женщину окружили заботой. Все было совершенно по-другому.

ИСТОЧНИК KP.RU