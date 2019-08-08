Опасного преступника разыскивают в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 09:13 2019-08-08T09:13:06+03:00

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Полиция разыскивает в Алтайском крае подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по региону, разыскивается уроженец Кемеровской области Русанов Роман Гасанович, 1992 года рождения. По роду своей действительности он может устроиться на строительстве крупных объектов (подбор разнорабочих).

Приметы разыскиваемого: 175-180 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Всех тех, кто имеет информацию о местонахождении разыскиваемого, просят передать ее в правоохранительные органы: 8-963-534-79-99, 8-963-536-33-77, 8-913-099-27-98, 8 (3852) 397-725 или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU