На Алтае будут судить парня, который публиковал в сети порно фотографии подростков

СЕГОДНЯ 04:26 2019-08-08T04:26:21+03:00

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22-летний житель рабочего поселка Благовещенка Алтайского края попался на распространении в сети фотографий подростков порнографического характера, а также его обвиняют в ряде других преступлений, в том числе по статье "иные действия сексуального характера".

Следствие установило, что с 2017 по 2018 год молодой человек регистрировался в социальных сетях под разными именами, при этом так, что якобы был несовершеннолетним и спокойно знакомился с детьми.

- Он высылал фото и видео порнографического характера, а также вел с несовершеннолетними переписку на интимные темы, - поясняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Помимо этого следователи установили, что молодой человек приобретал в сети фотографии порнографического содержания и распространял их с использованием средств массовой информации.

Во время следствия селянин свою вину полностью признал. Сейчас он ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU