2019-08-07T15:41:54+03:00
Экономика

Барнаул вслед за Рубцовском переходит к ценовой зоне теплоснабжения

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Правительство РФ одобрило проект об отнесении Барнаула к ценовой зоне теплоснабжения. Благодаря этому, вложения в систему теплоснабжения города будут увеличены более чем в пять раз, сообщается на сайте Минэнерго ПФ.

Проект в правительство РФ был внесён Минэнерго РФ по предложению властей Алтаи ского края и ООО «Сибирская генерирующая компания». Напомним, 60% теплосетей в краевой столице используются больше нормативного срока в 30 лет. Износ оборудования тепловых пунктов достигает 98%.

- Чтобы остановить деградацию ключевои системы жизнеобеспечения города, необходимы значительные инвестиции в модернизацию и ремонт сетеи , тепловых пунктов и источников теплоснабжения. Обеспечить эти инвестиции позволит переход к долгосрочному ценовому регулированию с привязкои к показателям инфляции, - рассказали в Министерстве.

Городу будут направлены 6 млрд рублей, основная доля из которых будет вложена до 2024 года. Еще 1,8 млрд рублей будут выделены муниципальным сетям путем концессии.

Переход Барнаула в ценовую зону теплоснабжения согласован Минстроем России и ФАС России.

Ранее к ценовой зоне теплоснабжения был отнесен Рубцовск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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