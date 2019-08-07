Из-за коммунальной аварии в Барнауле пострадали пять квартир

СЕГОДНЯ 15:28 2019-08-07T15:28:30+03:00

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Барнаульский водоканал устраняет повреждение трубопровода канализационного коллектора в доме по Северному Власихинскому проезду, 108. Ранее сообщалось, что «фонтан» воды разбил окна в многоквартирном доме.

Как пишет пресс-служба городской администрации, трубопровод повредили рабочие подрядной организации во время выполнения благоустроительных работ. Мощный поток воды разбил стекла дома.

Аварийные работы контролируются на месте заместителем главы администрации Барнаула Андреем Федоровым, представителями городской и районной администраций. Совместно с ООО «Барнаульский Водоканал» приняты меры по устранению аварийной ситуации.

- На данный момент выход воды прекращен, специалисты приступили к устранению повреждения. В жилых домах подача воды не ограничена в связи с переключением на вторую линию. В ходе визуального осмотра установлено, что пострадало пять квартир. Управляющая компания «Взлетная» проинформировала жителей о сложившейся ситуации. Ведутся работы по определению ущерба и установлению виновника происшествия, - добавили в пресс-центре.

ИСТОЧНИК KP.RU