2019-08-07T14:14:18+03:00
Происшествия

Жителя Павловска будут судить за неудачные преступления

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Павловском районе перед судом предстанет 47-летний местный житель, который обвиняется в совершении ряда преступлений имущественного характера. Довести преступления до конца ему так и не удалось.

Как пишет пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю, в июле этого года мужчина незаконно проник в дом местной жительницы. Он пытался похитить имущество на общую сумму около 40 тыс. рублей, однако внезапно проснулась хозяйка дома и выгнала преступника.

Через некоторое время горе-преступник попытался рассчитаться поддельной банкнотой, однако продавец магазина определила, что купюра фальшивая и вызвала сотрудников полиции.

В ходе расследования было установлено, что мужчина не впервые совершает преступления, так как ранее был признан виновным в совершении аналогичных противоправных действий против собственности граждан и отбывал наказания в виде лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаул вслед за Рубцовском переходит к ценовой зоне теплоснабжения
Из-за коммунальной аварии в Барнауле пострадали пять квартир
80 тысяч рублей потеряла жительница Барнаула во время разговора с мошенниками
В Бийске разыскивают воришку спортивных кроссовок
Рок-фестиваль пройдет 11 августа в Барнауле
На алтайской трассе мужчина в военной форме сбежал с места аварии
Группа ВТБ приобрела 100% акций «Первого оператора фискальных данных»
Военные перекроют алтайские трассы 7 и 8 августа
В домах Ленинского и Центрального районов Барнаула отключат горячую воду
Погода на 8 августа 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и +28 градусов
Алтайская школьница разработала биосовместимый костный имплантат
В Барнауле из канализации бил «фонтан» до шестого этажа
Житель Алтайского края засеял маком 15 соток огорода
Алтай-Кокс приступил к монтажу оборудования для внедрения технологии трамбования угля
В Барнауле студент случайно убил пассажира автобуса за разбитую банку варенья
Алтайские спасатели рассказали, как не заблудиться в лесу
В Алтайском крае девочка спасла мать от расправы сожителя
Необычное здание со стеклянной башней продают в Барнауле
Барнаульская УК выплатит деньги подросткам, на которых упал лед с крыши
Барнаулец возмутился замусоренным сквером
Алтайские специалисты обнаружили в говяжьей тушенке ДНК свиньи
Жителей краевой столицы приглашают на новую экскурсию по Барнаулу