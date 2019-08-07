Жителя Павловска будут судить за неудачные преступления

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-07T14:14:18+03:00

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В Павловском районе перед судом предстанет 47-летний местный житель, который обвиняется в совершении ряда преступлений имущественного характера. Довести преступления до конца ему так и не удалось.

Как пишет пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю, в июле этого года мужчина незаконно проник в дом местной жительницы. Он пытался похитить имущество на общую сумму около 40 тыс. рублей, однако внезапно проснулась хозяйка дома и выгнала преступника.

Через некоторое время горе-преступник попытался рассчитаться поддельной банкнотой, однако продавец магазина определила, что купюра фальшивая и вызвала сотрудников полиции.

В ходе расследования было установлено, что мужчина не впервые совершает преступления, так как ранее был признан виновным в совершении аналогичных противоправных действий против собственности граждан и отбывал наказания в виде лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU