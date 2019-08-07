В Бийске разыскивают воришку спортивных кроссовок

СЕГОДНЯ 13:01 2019-08-07T13:01:40+03:00

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Сотрудники бийской полиции разыскивают парня, которого подозревают в краже спортивной обуви.

С заявлением к сотрудникам полиции обратился директор магазина. Мужчина рассказал, что из фирмы пропали две пары кроссовок. Ущерб составил больше семи тысяч рублей. Полицейские проверили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как молодой человек снимает свою старую обувь, складывает ее в коробку, которую ставит на место, а сам продолжает преступный шоппинг уже в обновке. Вторую пару кроссовок парень спрятал в рюкзак, сообщили в МУ МВД России «Бийское».

По подозрению в совершении преступления разыскивается парень, на вид 15-16 лет, худощавого телосложения. Был одет в футболку темно-зеленого цвета, темные штаны, черные кроссовки. Гражданам, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU