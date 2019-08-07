Рок-фестиваль пройдет 11 августа в Барнауле
Третий ежегодный летний фестиваль «Парк Рок 2019» пройдет 11 августа 2019 года на открытой площадке Парка спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в).
Жители и гости краевой столицы смогут услышать живое исполнение популярных каверов и авторских песен таких групп, как «SkaйФ», «Noль три», «TMB», «Зигзаги», «EQ», «Black Rose», «Zepp Love», «Code5150», «Boomerang», «Paramaribo», «Провинция».
Начало фестиваля запланировано на 14.00.
Первый фестиваль, который прошел в 2017 году, собрал более 3 тысяч человек.
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Культурный субботник проведут в барнаульском ленточном бору
9 августа по инициативе барнаульцев в ленточном бору в Барнауле пройдет экологический субботник. Мероприятие будет организовано в игровом формате, сообщили в ОНФ в Алтайском крае. Взрослые и дети смогут помочь лесу, играя в квест по сбору мусора (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU