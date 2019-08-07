2019-08-07T12:57:35+03:00
Звезды

Рок-фестиваль пройдет 11 августа в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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Третий ежегодный летний фестиваль «Парк Рок 2019» пройдет 11 августа 2019 года на открытой площадке Парка спорта Алексея Смертина (улица Энтузиастов, 12в).

Жители и гости краевой столицы смогут услышать живое исполнение популярных каверов и авторских песен таких групп, как «SkaйФ», «Noль три», «TMB», «Зигзаги», «EQ», «Black Rose», «Zepp Love», «Code5150», «Boomerang», «Paramaribo», «Провинция».

Начало фестиваля запланировано на 14.00.

Первый фестиваль, который прошел в 2017 году, собрал более 3 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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