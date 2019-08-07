Погода на 8 августа 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и +28 градусов
В четверг, 8 августа, в Барнауле ожидается небольшой дождь и гроза.
По данным синоптиков, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов, ветер южный с переходом в северо-западный 7-12 метров в секунду. По Алтайскому краю столбик термометра поднимется до +26…+31 градуса, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы 13-18 метров в секунду.
В пятницу, 9 августа, в Барнауле также дождь и гроза, воздух прогреется до +23…+25 градусов, ветер северный 8-13 метров в секунду.
Читайте также
На Алтае показали, как правильно тушить лесной пожар
В селе Павловске Алтайского края во вторник, 6 августа, прошли учения лесных пожарных. Они тушили условное возгорание (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU