Погода на 8 августа 2019 года в Барнауле: дождь, гроза и +28 градусов

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-07T11:51:37+03:00

В Барнауле ожидается небольшой дождь и гроза. Фото: Дарья САВЕНКО

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В четверг, 8 августа, в Барнауле ожидается небольшой дождь и гроза.

По данным синоптиков, днем воздух прогреется до +26…+28 градусов, ветер южный с переходом в северо-западный 7-12 метров в секунду. По Алтайскому краю столбик термометра поднимется до +26…+31 градуса, в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, в утренние часы местами туман. Ветер южный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывы 13-18 метров в секунду.

В пятницу, 9 августа, в Барнауле также дождь и гроза, воздух прогреется до +23…+25 градусов, ветер северный 8-13 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU