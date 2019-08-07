2019-08-07T11:49:36+03:00
Наука

Алтайская школьница разработала биосовместимый костный имплантат

САПОЖКОВА Александра
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Команда Ксении (она по центру)Команда Ксении (она по центру)Фото: из личного архива
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Алтайская школьница Ксения Кузьмина вместе с другими ребятами из разных городов России разработала биосовместимый костный имплантат.

Как сообщает "АиФ-Алтай", Ксения живет в Славгороде, в этом году она окончила 10 класс и приняла участие в научно-технологической программе «Большие вызовы» в Сочи и там вместе с командой представила разработку.

- Сейчас для замены утраченных участков костной ткани используется титан и его сплавы. Однако из-за его высокой прочности и жесткости со временем разрушается оставшаяся костная ткань. В тогда необходимо вторичное хирургическое вмешательство. У нашего трехслойного имплантата внешний и внутренний слой составляют биосовместимые материалы. Это сверхвысокомолекулярный полиэтилен. А средний слой - титановая трубка, жёсткость которой уменьшена за счёт удаления отдельных участков, - рассказала Ксения.

По ее словам, разработкой уже заинтересовалась компания «Biomimetix», которая занимаются изготовлением имплантатов, применяемых в ветеринарии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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