2019-08-07T10:08:08+03:00
Общество

Алтайские спасатели рассказали, как не заблудиться в лесу

БОРЗОВ Денис
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Барнаульские лесаБарнаульские лесаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае грибники и ягодники начали активно посещать леса. Чтобы прогулка была безопасной, спасатели подготовили несколько правил для жителей Алтайского края.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, нужно сообщать близким, друзьям, куда вы идете и когда планируете вернуться. Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-таки решили идти, оставляйте на пути движения ориентиры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.

Также спасатели советуют взять с собой заряженный телефон, нож, фонарик, спички или зажигалку. Желательно прихватить небольшой запас продуктов, воду, медикаменты. Важный момент - ваша одежда должна быть яркой. Это позволит разглядеть вас, например, с воздуха.

Если вы заблудились, прислушивайтесь. Нужно идти на звук гудков автомобилей, поездов. В крайнем случае – идти на воду. Река приведет к людям. Не забывайте, нельзя ходить по звериным тропам, так как они могут привести к встрече с дикими животными, не выходите на болотистые участки леса, незнакомые дикоросы нельзя употреблять в пищу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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