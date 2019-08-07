Культурный субботник проведут в барнаульском ленточном бору

СЕГОДНЯ 05:10 2019-08-07T05:10:34+03:00

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9 августа по инициативе барнаульцев в ленточном бору в Барнауле пройдет экологический субботник. Мероприятие будет организовано в игровом формате, сообщили в ОНФ в Алтайском крае.

Взрослые и дети смогут помочь лесу, играя в квест по сбору мусора. Волонтерами проекта станут музыкальная школа «Соло», детский оздоровительный лагерь «им. Ю.А. Гагарина», языковая и художественная студия «Фокси» и общественная организация «Солнечный круг».

Провести субботник в бору предложила жительница Барнаула Ирина Толкачева. Напомним, ранее там были обнаружены стихийные свалки. Женщина отметила их на интерактивной карте свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка».

Помощь в организации окажут Общероссийский народный фронт и регоператор по обращению с ТКО в Барнаульской зоне — компания «ЭКО-Комплекс»: общественники предоставят участникам субботника мешки и перчатки, а компания вывезет из леса весь собранный мусор.

Кстати, по итогам субботника будет организована фотовыставка.

Время и место сбора: г. Барнаул, шоссе Ленточный бор, 8 в 10:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU