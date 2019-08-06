В Барнауле пропала женщина, а в Новоалтайске – мужчина

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-06T14:01:54+03:00

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Поиски сразу двух людей ведутся в Барнауле и в Новоалтайске.

Так, в Новоалтайске пропал Александр Гладилов. Мужчине 72 года. Он исчез 28 июля. Его приметы: рост 162 см, телосложение полное, цвет глаз серо-голубые, волосы седые, короткая стрижка. Был одет в синюю футболку, серые трикотажные брюки, черные носки, синие сланцы. С собой у него была черная трость и розовая сумка. Из особых примет - хромает, ходит с тростью.

В Барнауле пропала Светлана Хромина. Женщине 66 лет. 3 августа она ушла из дома и не вернулась. Ее рост 168 см, среднего телосложения, волосы светлые до плеч, глаза голубые. Была одета в черное платье, черную блузу с цветами золотистого цвета, голубые сланцы. Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о пропавших, просят позвонить по телефонам: 8 800 700 54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU