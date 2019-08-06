В Алтайском крае ловят нелегальных перевозчиков

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-06T13:07:28+03:00

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В Алтайском крае проводится профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик». Направлено оно на пресечение нелегальных перевозок пассажиров и багажа легковыми такси.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, до 18 августа стражи правопорядка будут проверять автомобили с установленным опознавательным фонарем легкового такси и (или) нанесенной цветографической схемой легкового такси.

При отсутствии разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Алтайском крае будут приняты меры к привлечению водителей транспортных средств к административной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU