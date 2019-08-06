Бродячие собаки оккупировали детскую площадку в барнаульском поселке

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-06T12:44:14+03:00

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Жители барнаульского поселка Восточный жалуются на бездомных собак, которые оккупировали одну из детских площадок. Пост появился в паблике Barnaul22.

- Пос. Восточный, детская площадка. И это «центр», а то, что творится в частном секторе - не снимешь на камеру, потому что отбиваешься от непрошеных гостей, - написала Валентина Стришкина и представила фотографию и видео, на которых видно, как четыре большие собаки отдыхают на детской площадки. При этом детей там нет. Не исключено, что родители просто-напросто боятся отпускать своих детей играть рядом с животными.

Автор поста надеется, что на эту проблему обратят внимание администрация Барнаула или соответствующие службы.

Напомним, что администрация города заключила муниципальный контракт с приютом «Ласка» на отлов и содержание безнадзорных животных. Чтобы оставить заявку, достаточно позвонить по телефонам: 573-557, 8-913-097-17-08, 8-903-948-36-03, 8-903-948-15-27 и сообщить о местах обитания собак.

ИСТОЧНИК KP.RU