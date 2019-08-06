В Алтайском крае "мумифицируют" автомобиль оружейника Калашникова

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-06T12:17:10+03:00

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Тендер на музеификацию автомобиля "Нива", принадлежавшего оружейнику Михаилу Калашникову, объявили 6 августа в Барнауле.

Как сообщает "Политсибру", конструктор подарил авто филиалу краеведческого музея имени Калашникова в селе Курья в 2013 году. Теперь подарок решили сделать музейным экспонатом. Для "Нивы" даже построят свой гараж, в котором разместится не только сама машина, но другие гаражные предметы.

Отмечается, что на работы по тендеру выделят 11 млн рублей. Заявки принимаются до 14 августа. Начало аукциона в 11 часов.

Кстати, 10 ноября 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя. Это событие уже масштабно отмечают на Алтае. В частности, прошли тематические конкурсы, выставки, квесты, туристско-краеведческий слет "Кубок Победы". А с началом учебного года в школах пройдут уроки и классные часы, посвященные 100-летию знаменитого земляка.

ИСТОЧНИК KP.RU