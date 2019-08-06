2019-08-06T12:17:10+03:00
Общество

В Алтайском крае "мумифицируют" автомобиль оружейника Калашникова

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Михаил КалашниковМихаил КалашниковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Тендер на музеификацию автомобиля "Нива", принадлежавшего оружейнику Михаилу Калашникову, объявили 6 августа в Барнауле.

Как сообщает "Политсибру", конструктор подарил авто филиалу краеведческого музея имени Калашникова в селе Курья в 2013 году. Теперь подарок решили сделать музейным экспонатом. Для "Нивы" даже построят свой гараж, в котором разместится не только сама машина, но другие гаражные предметы.

Отмечается, что на работы по тендеру выделят 11 млн рублей. Заявки принимаются до 14 августа. Начало аукциона в 11 часов.

Кстати, 10 ноября 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения изобретателя. Это событие уже масштабно отмечают на Алтае. В частности, прошли тематические конкурсы, выставки, квесты, туристско-краеведческий слет "Кубок Победы". А с началом учебного года в школах пройдут уроки и классные часы, посвященные 100-летию знаменитого земляка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24