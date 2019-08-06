Рядом с центром ГУ МВД России по Алтайскому краю запретили парковку
Со вторника, 6 августа, в Барнауле запретили парковку автомобилей на улице Малахова в районе здания №26 по улице 10-й Западной.
Как сообщили в пресс-службу городской администрации, знаки установили для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка. Парковать автомобили нельзя теперь рядом с Центром хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Алтайскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU