Рядом с центром ГУ МВД России по Алтайскому краю запретили парковку

СЕГОДНЯ 11:30 2019-08-06T11:32:07+03:00

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Со вторника, 6 августа, в Барнауле запретили парковку автомобилей на улице Малахова в районе здания №26 по улице 10-й Западной.

Как сообщили в пресс-службу городской администрации, знаки установили для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка. Парковать автомобили нельзя теперь рядом с Центром хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU