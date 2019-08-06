2019-08-06T10:55:27+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула украла оставленный в продуктовой тележке кошелек

Дарья САВЕНКО
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Жительница Барнаула стала фигурантом уголовное дела по статье «Кража».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, в полицию с заявлением обратился житель краевой столицы. Он пояснил, что оставил свой кошелек с документами и деньгами в тележке торгового магазина, а когда вернулся его забрать, то кошелька не оказалось на месте. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи правопорядка установили, что неизвестная взяла тележку и пошла за покупками по магазину, по пути следования переложила кошелек из тележки в свою сумку. Сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Вскоре полицейские установили личность воровки. Ее оказалась не судимая ранее жительница Барнаула. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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