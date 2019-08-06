В Алтайском крае хотят построить шесть многофункциональных поликлиник

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-06T10:00:17+03:00

Три из них появятся в Барнауле, а еще три - в городах региона.

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В Алтайском крае намерены построить шесть консультационно-диагностических центров, сообщил министр Дмитрий Попов. Они будут работать по принципу «три в одном»: сочетать в себе взрослое, детское отделения и женскую консультацию.

Три из них появятся в Барнауле. Две поликлиники построят в Индустриальном районе, где уже ощущается нехватка медучреждений. Строительство медицинского В этом году уже начнется строительство учреждения в квартале 2002а. Еще одна поликлиника появится на Змеиногорском тракте в районе "Рублевки".

Остальные три центра построият в Камне-на-Оби, Алейске и Славгороде. Дмитрий Попов заявил, что они будут работать на принципах межрайонных консультаций. В эти медучреждения будут приезжать и жители соседних районов, закрепленных за межрайонными центрами.

В региональном министерстве уверены, что инфраструктурное развитие улучшит в целом уровень оказания первичной медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU