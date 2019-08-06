В Алтайском крае хотят построить шесть многофункциональных поликлиник
В Алтайском крае намерены построить шесть консультационно-диагностических центров, сообщил министр Дмитрий Попов. Они будут работать по принципу «три в одном»: сочетать в себе взрослое, детское отделения и женскую консультацию.
Три из них появятся в Барнауле. Две поликлиники построят в Индустриальном районе, где уже ощущается нехватка медучреждений. Строительство медицинского В этом году уже начнется строительство учреждения в квартале 2002а. Еще одна поликлиника появится на Змеиногорском тракте в районе "Рублевки".
Остальные три центра построият в Камне-на-Оби, Алейске и Славгороде. Дмитрий Попов заявил, что они будут работать на принципах межрайонных консультаций. В эти медучреждения будут приезжать и жители соседних районов, закрепленных за межрайонными центрами.
В региональном министерстве уверены, что инфраструктурное развитие улучшит в целом уровень оказания первичной медицинской помощи.
Читайте также:
Медики предложили подростку вырастить полип
Барнаульские врачи отказались удалять полип подростку, мотивируя это тем, что новообразование не достигло достаточных размеров (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU