2019-08-06T10:00:51+03:00
Общество

Погода на 7 августа 2019 года в Барнауле: +30 градусов

Дарья САВЕНКО
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Жара вновь вернулась в Барнаул – днем 7 августа 2019 года столбик термометра поднимется до +28…+30 градусов.

Осадков не прогнозируется, утром возможен туман, ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. По Алтайскому краю днем ожидается +28…+33 градуса, туман, ветер северо-восточный 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

Отметим, что в период по 8 августа в регионе сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами выше 30 градусов. В период с 6 по 9 августа местами сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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