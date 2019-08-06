2019-08-06T05:46:21+03:00
Общество

В Барнауле погасли светофоры

Их отключила БТСК из-за ремонта.
Анастасия Корягина
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Светофор.Светофор.Фото: Анна СЕМИНА
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6 августа до 16:30 не будут работать несколько светофоров на Павловском тракте. Их отключили сотрудники Барнаульской сетевой компании, которые проводят плановый ремонт.

В течение дня будут отключены светофоры по адресу: Павловский тракт, 49, а также на пересечение с ул. Фурманова и ул. Советской Армии.

Также, по данным городской администрации, с 10:00 до 11:00 не будут работать светофоры в районе площади Победы и площади Октября.

Участников дорожного движения просят быть внимательнее на данных участках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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