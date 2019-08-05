2019-08-05T17:04:40+03:00
Происшествия

В пьяном угаре барнаулец зарезал собственного брата

БОРЗОВ Денис
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В Барнауле братья вместе выпивали алкоголь, поссорились из-за долгих натянутых отношений и один зарезал другого.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета Алтайского края, в июне этого года 29-летний барнаулец отдыхал у себя дома в нетрезвом состоянии. К нему пришел брат, с которым они продолжили выпивать, затем поссорились из-за длительных конфликтных отношений и накопленных обид.

В приступе ярости барнаулец взял из раковины кухонный нож и его лезвием несколько раз ударил брата в тело в область груди. От серьезных колото-резанных ран грудной клетки брат подсудимого умер не дождавшись приезда скорой помощи.

В процессе следствия обвиняемый отрицал наличие у него умысла на убийство брата, но следствие собрало достаточно доказательств, чтобы утверждать обратное. Барнаулец предстанет перед судом по ч1. Статьи 105 УК РФ (убийство).

ИСТОЧНИК KP.RU

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