Алтайский край захлестнула магнитная активность

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-05T16:37:48+03:00

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В понедельник, 5 августа специалисты из лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, зафиксировали на Земле магнитную бурю. В ближайшие дни может в разы увеличиться магнитная активность.

Буря в Алтайском крае должна была случиться в ночь на 6 августа, а сегодня ожидались лишь умеренные колебания геомагнитного поля. Но вероятность магнитной бури 5 августа все же оценивалась в 15 %, сообщает «МК на Алтае».

После 9.00 геомагнитная активность резко возросла до категории G1, в прошлый раз подобное случилось 10 июня. Эта категория почти не влияет на людей, в отличие от G2.

Скорее всего, в ближайшие дни нового сильного магнитного шторма не будет, но вероятность все же есть. Тем, кто хочет перестраховаться эксперты советуют воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок и жирной, мучной и прочей «тяжелой» еды.

ИСТОЧНИК KP.RU