2019-08-05T16:37:48+03:00
Общество

Алтайский край захлестнула магнитная активность

Возможно, магнитная буря усилится 6 августа
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 5 августа специалисты из лабораторию рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, зафиксировали на Земле магнитную бурю. В ближайшие дни может в разы увеличиться магнитная активность.

Буря в Алтайском крае должна была случиться в ночь на 6 августа, а сегодня ожидались лишь умеренные колебания геомагнитного поля. Но вероятность магнитной бури 5 августа все же оценивалась в 15 %, сообщает «МК на Алтае».

После 9.00 геомагнитная активность резко возросла до категории G1, в прошлый раз подобное случилось 10 июня. Эта категория почти не влияет на людей, в отличие от G2.

Скорее всего, в ближайшие дни нового сильного магнитного шторма не будет, но вероятность все же есть. Тем, кто хочет перестраховаться эксперты советуют воздержаться от сильных физических и умственных нагрузок и жирной, мучной и прочей «тяжелой» еды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пьяном угаре барнаулец зарезал собственного брата
В Барнауле пройдет фестиваль фермерской еды "Свое"
На какие проекты образования Алтайский край потратит 2,5 млрд рублей
Парикмахер поделилась видео-уроком стильной летней укладки
Под Барнаулом водитель мотоцикла устроил ДТП и бросил друга умирать
Барнаулец обрезал свой грузовик прямо у пункта контроля на Новом мосту
Ремонт Старого моста в Барнауле продлили до 31 августа
Алтайский край попал в лидеры по пациентам с психическими расстройствами из-за алкоголя
В Алтайском крае мужчина погиб от рук судимого друга, защищая знакомую
Работы по замене коллектора на пр-те Ленина завершены
Студенты военной кафедры АлтГТУ завершили обучение
Житель Алтайского края пытался зарубить свою возлюбленную
Вдова Михаила Евдокимова в блузке с одним рукавом выступила на фестивале «Земляки»
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары
Молодая родственница своровала 465 тысяч рублей у жителя Новоалтайска
В Рубцовске обнаружили массовые захоронения репрессированных людей
Погода на 6 августа 2019 года в Барнауле: туман и +29 градусов
Жительница Барнаула нашла опарышей в купленной курице
Хоккеисты «Динамо-Алтай» провели товарищеские матчи с «Сибирскими снайперами»
Барнаульцы обнаружили помятые деревьями автомобили после шторма
Самый дорогой билет на концерт Ольги Бузовой в Барнауле стоит 3 тыс. рублей
Алтайский завод снабдит шинами секретный бомбардировщик
Группировка алтайских спасателей прибыла в Красноярский край
Самолет из Турции не мог приземлиться в Барнауле
ВТБ выдал 10 млрд рублей на ипотеку с господдержкой