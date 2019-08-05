2019-08-05T13:31:44+03:00
Общество

Барнаулец обрезал свой грузовик прямо у пункта контроля на Новом мосту

БОРЗОВ Денис
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Фото: скриншот из видео с соцсетейФото: скриншот из видео с соцсетей
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Барнаульскому владельцу грузовика пришлось резать кузов машины, так как его автомобиль на посту посчитали незаконно удлиненным.

Об инциденте сообщили в соцсетях в паблике «Barnaul 22», жителя краевой столицы остановили на посту транспортной полиции на Новом мосту. Автовладелец сообщил, что на машине он ездил в течение пяти лет и ежегодно проходил техосмотр. Но 1 августа ему пояснили, что его автомобиль не проходит по длине. По новому законодательству, авто превышает допустимую длину почти на полметра.

Так как передвигаться на транспортном средстве мужчине запретили, он решил схитрить и прямо неподалеку от пункта контроля сам срезал лишние 40 сантиметров с задней стороны своего кузова. Автовладельцу предлагали либо оплатить единовременный проезд за две тысячи рублей, либо эвакуировать грузовик на штрафстоянку. Мужчина утверждает, что в течение пяти лет никаких проблем не возникало.

Обрезал грузовик.Крупнейшее интернет-сообщество Алтайского края и города Барнаула Сайт Barnaul 22

ИСТОЧНИК KP.RU

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